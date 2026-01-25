DOMENICA, 25 GENNAIO 2026
Continua la strage sulle strade: auto contro furgone nel Brindisino. Muore un 38enne

Lungo la provinciale tra San Vito dei Normanni e Specchiolla

Pubblicato da: redazione | Dom, 25 Gennaio 2026 - 20:12
foto ambulanze asl bari
  • 47 sec

Un 38enne è morto in seguito ad un incidente che si è verificato nel pomeriggio nel Brindisino, lungo la provinciale tra San Vito dei Normanni e Specchiolla.

La vittima era a bordo di una Bmw che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un mezzo furgonato, pick-up, guidato da un uomo che è rimasto ferito e le cui condizioni sono in fase d’accertamento. Vano, invece, è stato ogni tentativo del personale sanitario intervenuto di rianimare il 38enne. Sul posto anche i vigili del fuoco. L’impatto si è verificato mentre la zona era interessata da un violento nubifragio.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
