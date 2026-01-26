LUNEDì, 26 GENNAIO 2026
Bari, rubata bici in pieno centro. Laforgia: “Servono stalli videosorvegliati”

La denuncia

Pubblicato da: redazione | Lun, 26 Gennaio 2026 - 13:20
622345627_10236540279360344_4084654455516886767_n
  • 56 sec

“Dopo tre anni di onorato servizio, la mia splendida bicicletta rossa, regalo dei colleghi di studio, è stata rubata. In pieno centro, in piena movida, sabato scorso, nonostante fosse legata con apposito lucchetto a un palo”. La denuncia è dell’avvocato e consigliere comunale Michele Laforgia sui social.
“Pare sia un destino ineluttabile, nella nostra città, che pure ha investito non poco nelle piste ciclabili e dovrebbe puntare decisamente sulla mobilità sostenibile per ridurre il traffico e le emissioni nocive. Tuttavia, a parte il danno economico e il dispiacere personale, va detto che per incentivare l’uso della bici in città forse sarebbero necessari appositi stalli sorvegliati con telecamera, almeno in centro. Altrimenti, sarà difficile”, conclude.

