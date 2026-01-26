Due incidenti stradali nella giornata di ieri nel Barese. Uno accaduto nel Comune di Monopoli intorno alle ore 13.30: il caso ha voluto che una squadra di Vigili del Fuoco fosse a poche decine di metri e stava tagliando dei rami pericolanti, quindi l’intervento è stato immediato. I vigili hanno tagliato le lamiere dell’auto estraendo una donna e affidandola ai sanitari, giunti sul posto: è in condizioni critiche. Alle ore 14 circa a pochi chilometri da Castellana Grotte un’altra auto è finita fuoristrada con una coppia a bordo, una squadra di Vigili del Fuoco ha effettuato le medesime operazioni di taglio lamiere e messa in sicurezza. La donna è stata affidata ai sanitari in codice rosso.
Incidenti nel Barese, auto fuori strada: donna in codice rosso
Intervento dei vigili del fuoco
