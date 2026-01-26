LUNEDì, 26 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,777 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,777 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Mola di Bari, sospensione idrica di 15 ore il 28 gennaio 2026

Razionalizzare i consumi per ridurre eventuali disagi

Pubblicato da: redazione | Lun, 26 Gennaio 2026 - 15:37
rubinetto
  • 38 sec

A Mola di Bari è prevista una sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua il 28 gennaio 2026 a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulle condotte principali. L’intervento rientra nel progetto di Acquedotto Pugliese volto a migliorare il controllo delle pressioni e il monitoraggio delle reti idriche, garantendo una gestione più efficiente del servizio.

L’interruzione idrica interesserà alcune zone della città, comprese tra la linea ferroviaria, lo svincolo SS16 – Mola Sud, Viale Unità d’Italia, Lungomare Dalmazia, Viale Delfino Pesce e relative traverse, Viale Europa Unita e la complanare lato mare della SS16 in direzione Bari. La sospensione durerà 15 ore, dalle 9 del mattino fino alle 22 della stessa giornata.

I disagi saranno percepiti principalmente dagli stabili privi di autoclave o di adeguate riserve idriche. Per limitare i disservizi, Acquedotto Pugliese metterà a disposizione due autobotti: una in Via Giuseppe Mazzini, vicino al civico 219, e l’altra in Via A. De Gasperi, nei pressi del civico 196.

L’azienda invita i cittadini a razionalizzare i consumi durante l’interruzione, evitando usi non indispensabili dell’acqua, e ricorda che per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800.735.735 o consultare la sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete” sul sito www.aqp.it

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Mola di Bari, sospensione idrica di...

A Mola di Bari è prevista una sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua...
- 26 Gennaio 2026
Attualità , Politica

Puglia, “tempi record” per i viaggi...

“Due ore e 50 minuti per percorrere 65 chilometri tra Lecce...
- 26 Gennaio 2026
Cronaca

Bari, rifiuti abbandonati in via Dieta:...

Un’intera strada trasformata in discarica improvvisata per colpa di chi, invece...
- 26 Gennaio 2026
Cronaca

Bari, a Santo Spirito spiaggia invasa...

Una scena inusuale ha sorpreso questa sera i residenti e i...
- 26 Gennaio 2026