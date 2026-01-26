Mola di Bari, sospensione idrica di 15 ore il 28 gennaio 2026

A Mola di Bari è prevista una sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua il 28 gennaio 2026 a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulle condotte principali. L’intervento rientra nel progetto di Acquedotto Pugliese volto a migliorare il controllo delle pressioni e il monitoraggio delle reti idriche, garantendo una gestione più efficiente del servizio.
L’interruzione idrica interesserà alcune zone della città, comprese tra la linea ferroviaria, lo svincolo SS16 – Mola Sud, Viale Unità d’Italia, Lungomare Dalmazia, Viale Delfino Pesce e relative traverse, Viale Europa Unita e la complanare lato mare della SS16 in direzione Bari. La sospensione durerà 15 ore, dalle 9 del mattino fino alle 22 della stessa giornata.
I disagi saranno percepiti principalmente dagli stabili privi di autoclave o di adeguate riserve idriche. Per limitare i disservizi, Acquedotto Pugliese metterà a disposizione due autobotti: una in Via Giuseppe Mazzini, vicino al civico 219, e l’altra in Via A. De Gasperi, nei pressi del civico 196.
L’azienda invita i cittadini a razionalizzare i consumi durante l’interruzione, evitando usi non indispensabili dell’acqua, e ricorda che per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800.735.735 o consultare la sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete” sul sito www.aqp.it