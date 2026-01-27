MARTEDì, 27 GENNAIO 2026
A Bari 500 le case popolari occupate abusivamente, 1000 in tutta la provincia

De Nicolo: "Non è più tollerabile questa situazione"

Pubblicato da: redazione | Mar, 27 Gennaio 2026 - 12:35
avv. Pietro Augusto de Nicolo
  • 9 sec

“Non è più tollerabile l’occupazione abusiva di immobili dello Stato e di case popolari. Ogni casa popolare occupata abusivamente è una casa sottratta a una famiglia chi ne ha sicuramente più bisogno degli occupanti abusivi. È una questione di giustizia”. Così Piero De Nicolo, presidente di Arca Puglia centrale (l’agenzia regionale per la casa e l’abitare) in merito allo sgombero, in corso ora, di quattro immobili abusivi. Tre di questi sono di proprietà del Comune di Bari nel quartiere San Pio, uno nel rione di Ceglie del Campo è dell’Arca. Quest’ultima casa sarebbe stata occupata abusivamente per anni da un pregiudicato 47enne e da sua madre, dopo la morte del padre legittimo assegnatario dell’appartamento. De Nicolo, presente con le forze dell’ordine a Ceglie del Campo, ha anche sottolineato come le case occupate abusivamente in città siano 500, in tutta la provincia sono mille.

