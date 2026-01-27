Bari, intensificati i controlli di prevenzione e repressione in materia di immigrazione

Nel corso degli specifici servizi a Bari disposti nei giorni scorsi dal Questore Annino Gargano, la Polizia di Stato ha intensificato le attività di prevenzione tese al contrasto dei reati in materia di immigrazione.

Un cittadino albanese, risultato sprovvisto di regolare titolo di soggiorno, è stato destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso dal Prefetto di Bari in forza del quale è stato emesso l’ordine di immediato accompagnamento alla frontiera dal Questore di Bari: l’uomo è stato scortato presso lo scalo portuale cittadino per il rimpatrio coatto, avvenuto in serata tramite il collegamento marittimo verso l’Albania.

Inoltre, nella stessa giornata sono stati accompagnati presso lo scalo aereo di Roma Fiumicino due cittadini georgiani, gravati da numerosi precedenti penali per delitti contro il patrimonio, già espulsi dal territorio nazionale e ristretti presso il locale C.P.R..

Nella tarda mattinata odierna, i predetti sono stati rimpatriati coattivamente nel loro Paese di origine, a mezzo di un volo Charter con destinazione Georgia.