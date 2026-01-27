MARTEDì, 27 GENNAIO 2026
Bari, prove tecniche sulla tenuta del ponte Garibaldi: poi possibile riapertura

Giovedì 29 e venerdì 30 gennaio si svolgerà la prova dinamica e sarà interdetto al traffico

Pubblicato da: redazione | Mar, 27 Gennaio 2026 - 14:30
La ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche rende noto che nelle giornate di giovedì 29 e venerdì 30 gennaio il ponte Garibaldi (tra via Giuseppe Di Vagno e via Apulia), sarà chiuso al transito dalle ore 9 alle 18, per consentire lo svolgimento dell’indagine dinamica sull’infrastruttura, propedeutica alla riapertura completa al traffico.

La prova dinamica, non invasiva, avrà l’obiettivo di identificare, attraverso sensori, le frequenze proprie di vibrazione del ponte, per costruire l’impronta digitale dinamica della struttura e fornire dati utili a eventuali piani di manutenzione.

Sul ponte sono stati, infatti, disposti la riduzione di carreggiata e il divieto di transito ai mezzi pesanti, in seguito alla caduta di calcinacci: in caso di esito positivo dei test da effettuarsi nei due giorni programmati, l’infrastruttura tornerà a essere interamente fruibile nelle sue quattro corsie, anche da autobus e mezzi pesanti.

Negli scorsi giorni sono stati completati i rilievi preliminari sulla geometria delle campate, sullo stato dei giunti, su appoggi ed eventuali lesioni visibili, attraverso laser scanner. È stato, dunque, ricostruito un modello del ponte in CAD: il modello permette di completare le informazioni a disposizione dell’amministrazione comunale, rispetto a quanto contenuto nel progetto del ponte custodito negli archivi storici, risalente agli anni Settanta.

Giovedì 29 e venerdì 30 gennaio si svolgerà la prova dinamica: saranno, dunque, installati sul ponte dei sensori, che registreranno la reazione dell’infrastruttura alle sollecitazioni del traffico, facendo transitare mezzi con carico certificato.

Pertanto, il ponte sarà chiuso per due giorni, dalle 9 alle 18, al fine di permettere un corretto attrezzamento strumentale dello stesso ed effettuare le rilevazioni. Nel caso in cui le attività dovessero terminare prima del previsto, il ponte tornerà fruibile a carreggiata ridotta.

L’analisi dei risultati dell’attività d’indagine sarà eseguita nell’ambito del primo contratto attuativo dell’accordo quadro di durata triennale per “l’affidamento di servizi di ingegneria relativi alla classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti sul territorio della città di Bari, di proprietà dell’amministrazione comunale, nonché di quelli per i quali l’amministrazione comunale ha comunque la responsabilità delle attività di manutenzione”.

