Bari, lungomare di San Girolamo più illuminato: domani il sopralluogo del sindaco

Domani, mercoledì 28 gennaio, alle ore 12, il sindaco Vito Leccese e l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi saranno presenti sul waterfront di San Girolamo per l’avvio dei lavori di riqualificazione e potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione sul litorale cittadino, nell’ambito dell’azione “Smart Lighting”. L’appuntamento è sul lungomare IX Maggio, ad angolo con via Lorenzo Perosi, nei pressi del Lido Massimo.

Nello specifico l’intervento, dell’importo complessivo di 620mila euro, consentirà l’esecuzione dei lavori di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione del waterfront di San Girolamo – Fesca e il completamento della sostituzione integrale dei sostegni e degli apparecchi illuminanti ammalorati o corrosi dalla salsedine su lungomare Tenente Nicola Massaro e lungomare Ugo Lorusso a Palese.

L’intervento è finanziato mediante risorse del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 – Azione 2.2.1.1 “Rinnovo Infrastrutture pubbliche, Illuminazione pubblica e Smart Lighting” – Priorità 2 “Sostenibilità Ambientale” – Operazione Multi-Intervento Ba2.2.1.1.A “Smart Lighting”.

I lavori sono stati affidati al raggruppamento di imprese ICR Impianti e Costruzioni S.r.l. e Mati Group S.p.a..