MARTEDì, 27 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,804 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,804 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, lungomare di San Girolamo più illuminato: domani il sopralluogo del sindaco

L’intervento consentirà l’esecuzione dei lavori di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione

Pubblicato da: redazione | Mar, 27 Gennaio 2026 - 14:51
san girolamo lungomare
  • 29 sec

Domani, mercoledì 28 gennaio, alle ore 12, il sindaco Vito Leccese e l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi saranno presenti sul waterfront di San Girolamo per l’avvio dei lavori di riqualificazione e potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione sul litorale cittadino, nell’ambito dell’azione “Smart Lighting”. L’appuntamento è sul lungomare IX Maggio, ad angolo con via Lorenzo Perosi, nei pressi del Lido Massimo.

Nello specifico l’intervento, dell’importo complessivo di 620mila euro, consentirà l’esecuzione dei lavori di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione del waterfront di San Girolamo – Fesca e il completamento della sostituzione integrale dei sostegni e degli apparecchi illuminanti ammalorati o corrosi dalla salsedine su lungomare Tenente Nicola Massaro e lungomare Ugo Lorusso a Palese.

L’intervento è finanziato mediante risorse del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 – Azione 2.2.1.1 “Rinnovo Infrastrutture pubbliche, Illuminazione pubblica e Smart Lighting” – Priorità 2 “Sostenibilità Ambientale” – Operazione Multi-Intervento Ba2.2.1.1.A “Smart Lighting”.

I lavori sono stati affidati al raggruppamento di imprese ICR Impianti e Costruzioni S.r.l. e Mati Group S.p.a..

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Morì sul cantiere della sede Rai...

Il  Tribunale di Bari ha condannato alla pena (sospesa) di 2...
- 27 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, non solo il palazzo delle...

Soltanto qualche giorno fa hanno fatto il giro del web e...
- 27 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, a Triggiano un bene confiscato...

Si è tenuto oggi, nella sala giunta del Palazzo della Città...
- 27 Gennaio 2026
Dalla città

Giornata della memoria, la città ricorda...

Il sindaco di Bari Vito Leccese ha partecipato oggi ad alcune...
- 27 Gennaio 2026