Famiglie a Teatro Kismet – Domenica a Bari la storia del pifferaio magico

La favola di Hamelin rinasce in una speciale rilettura con l’ausilio di strumenti multimediali. Domenica 1 febbraio doppia replica alle ore 16.30 e 18.30 per lo spettacolo interpretato da Fabio Tinella, con la drammaturgia e regia di Tonio De Nitto, per la Stagione famiglie a teatro del Teatro Kismet di Bari.

Pensato per un pubblico dai 5 agli 11 anni, Hamelin prova a raccontare e ripercorrere l’origine della misteriosa storia del pifferaio magico dell’omonima cittadina nel nord della Germania: leggenda e realtà si son fuse centinaia di anni fa, senza mai risolvere il mistero della sparizione di 130 bambini, come riportato nella targa affissa sulla cosiddetta casa dell’accalappia topi. Un fatto di cronaca traslato via via in fiaba, nella tradizione orale prima e nella raccolta “Saghe germaniche” dei Fratelli Grimm poi. La produzione Factory Compagnia Transadriatica ha ottenuto il Premio come miglior spettacolo per le nuove generazioni dalla rivista teatrale Eolo.

“Ci siamo chiesti in cosa possa consistere oggi la libertà restituita dal pifferaio e possiamo dire che il pifferaio come artista porta una visione diversa da quella degli adulti – racconta il regista – in cui c’è spazio per la sorpresa e per il rapimento della bellezza (cose che appartengono all’infanzia). È una figura che cambia di segno, perché il suo rapimento attraverso la musica è uno strappare i bambini ai divieti, alle restrizioni e alla troppa protezione che non li fa crescere.

Allo stesso tempo questo personaggio che col suo carretto sembra un reperto dell’antico teatro viaggiante, innesca una profonda riflessione sul ruolo dell’artista nella società oggi”. Lo spettacolo viene vissuto dai giovani spettatori anche con l’ausilio di speciali cuffie, che permettono un’interazione diretta con il protagonista.

I biglietti della Stagione 2025.26 Famiglie a teatro partono da un prezzo di 7,50 euro, disponibili al botteghino del teatro in strada San Giorgio martire 22f a Bari, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket. E con la Kid(s)met card, nominale e ritirabile gratuitamente al botteghino, è possibile acquistare i biglietti a metà prezzo. Sono previsti anche mini abbonamenti per otto e quattro ingressi. Per informazioni: 335 805 22 11, botteghino@teatrokismet.it.

La Stagione Rinascenza è organizzata da Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.