“Armenia, il regno delle pietre urlanti”: viaggio del fotografo Corazza. L’evento a Bari

Il Consolato Onorario della Repubblica di Armenia in Bari è lieto di annunciare la conferenza “Armenia: Il Regno delle Pietre Urlanti”, tenuta dal celebre fotografo e regista Iago Corazza. L’evento si terrà martedì 27 gennaio, alle ore 18:00, nella Sala Consiliare “Enrico Dalfino” del Palazzo di Città del Comune di Bari (Corso Vittorio Emanuele II, 84). L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza fino ad esaurimento posti.

L’iniziativa, curata e promossa dal Consolato Onorario, sarà introdotta dal Console Onorario Dario Rupen Timurian e dal Consigliere Generale Carlo Coppola, e conclusa dalla giornalista e consigliere Siranush Quaranta.

Iago Corazza, reduce da oltre ottanta Paesi esplorati e autore di reportage per National Geographic, propone un viaggio immersivo nel cuore dell’Armenia: una terra “improbabile” per la sua posizione geografica e la travagliata storia, eppure straordinariamente viva grazie all’orgoglio e alla resilienza del suo popolo. Dopo quattordici spedizioni nel Paese, Corazza ha ideato un one man show multimediale innovativo che supera il format tradizionale della proiezione lineare.

Attraverso capitoli tematici, potenti immagini evocative e filmati spettacolari, il pubblico potrà interagire in tempo reale, esplorando l’evoluzione dello spazio umano e la straordinaria bellezza di un territorio millenario. L’autore, testimone per UNICEF ed Emergency, unisce estetica artistica a impegno per la sostenibilità e la responsabilità sociale – valori che lo hanno portato a fondare lo Skua Nature Group per la tutela dell’ambiente.

L’Armenia non viene presentata solo come nazione incastonata tra grandi potenze, ma come simbolo universale di dignità, memoria e cultura: le sue “pietre urlanti” continuano a testimoniare con forza la presenza nella storia del mondo.

Un’occasione unica per scoprire, attraverso l’arte visiva di Corazza, la forza identitaria di un popolo che resiste a persecuzioni, esili e divisioni forzate.