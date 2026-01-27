MARTEDì, 27 GENNAIO 2026
Non solo spaccate, a Bari si rubano anche le mance

E' successo da Stacco a Poggiofranco

Pubblicato da: redazione | Mar, 27 Gennaio 2026 - 19:19
stacco
  • 2 sec

Non solo spaccate, a Bari si rubano anche le mance. Lo si può dire dopo quanto successo da Stacco, a Poggiofranco. Un uomo mentre prende un caffè decide bene di nascondersi sotto il cappotto il contenitore delle mance riservate ai camerieri. A raccontarlo, tramite i propri canali social, proprio i proprietari del locale di via Demetrio Marin: “Vieni a Stacco per un caffè e ti porti via pure le mance delle ragazze – si legge nel post – No comment. Solo vergogna.

Nel frattempo non si arresta l’ondata di spaccate che sta interessando il centro di Bari. Dopo i colpi delle scorse settimane sono riusciti ieri ad intrufolarsi nel locale Mastrociccio dopo aver spaccato la vetrina. Malviventi hanno fatto ‘visita’ anche alla pizzeria Da Michele.

