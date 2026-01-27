MARTEDì, 27 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,811 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,811 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, aggredito in corso Vittorio Emanuele il console generale della Georgia: fermato aggressore

In corso indagini

Pubblicato da: redazione | Mar, 27 Gennaio 2026 - 21:04
corso vittorio emanuele
  • 22 sec

Il console generale della Georgia, Irakli Koiava, è stato aggredito in centro, precisamente in corso Vittorio Emanuele. La Polizia Locale ha provveduto a fermare l’aggressore, che attualmente è in stato di fermo per identificazione. Sono in corso indagini congiuntamente con la Digos della questura di Bari.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Bari, aggredito in corso Vittorio Emanuele...

Il console generale della Georgia, Irakli Koiava, è stato aggredito in...
- 27 Gennaio 2026
Salute e Medicina

Morbillo: nel 2025 segnalati 529 casi,...

In Italia, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, al sistema...
- 27 Gennaio 2026
Primo Piano

Sgombero delle case popolari a Bari,...

C'è anche il fratello di un boss tra i destinatari dei...
- 27 Gennaio 2026
Attualità

Riforma giustizia sportiva, l’appello da Bari:...

Si è svolto ieri a Bari, nell’auditorium dell’Istituto Ettore Majorana, l’incontro...
- 27 Gennaio 2026