Il console generale della Georgia, Irakli Koiava, è stato aggredito in centro, precisamente in corso Vittorio Emanuele. La Polizia Locale ha provveduto a fermare l’aggressore, che attualmente è in stato di fermo per identificazione. Sono in corso indagini congiuntamente con la Digos della questura di Bari.
Bari, aggredito in corso Vittorio Emanuele il console generale della Georgia: fermato aggressore
In corso indagini
Bari, aggredito in corso Vittorio Emanuele...
Il console generale della Georgia, Irakli Koiava, è stato aggredito in...
Morbillo: nel 2025 segnalati 529 casi,...
In Italia, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, al sistema...
Sgombero delle case popolari a Bari,...
C'è anche il fratello di un boss tra i destinatari dei...
Riforma giustizia sportiva, l’appello da Bari:...
Si è svolto ieri a Bari, nell’auditorium dell’Istituto Ettore Majorana, l’incontro...