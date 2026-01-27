Paura a Rutigliano, mansarda in legno prende fuoco. Evacuate famiglie

Paura a Rutigliano dove, nella serata di ieri, intorno alle 20.30 un incendio è divampato in un’abitazione nel centro storico. A prendere fuoco, per cause ancora in fase di accertamento, una mansarda in legno. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, supportate da altre due autobotti. Le operazioni di soccorso sono state rese complesse dalla conformazione delle stradine del centro storico, che ha impedito ai mezzi pesanti di raggiungere direttamente la palazzina. I camion sono rimasti all’esterno dell’area e sono state stese centinaia di metri di manichette per portare l’acqua fino al punto dell’incendio.

Le fiamme, nel frattempo, si sono propagate anche al piano sottostante, rendendo necessario l’intervento prolungato delle squadre e l’evacuazione precauzionale di alcune famiglie residenti in un edificio adiacente. Sul luogo è giunto anche il funzionario di servizio per coordinare le operazioni. Dopo circa due ore il rogo è stato circoscritto e spento. Al momento sono in corso le ultime fasi di raffreddamento dell’area. Non si registrano feriti.