MARTEDì, 27 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,796 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,796 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Paura a Rutigliano, mansarda in legno prende fuoco. Evacuate famiglie

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

Pubblicato da: redazione | Mar, 27 Gennaio 2026 - 10:16
WhatsApp Image 2026-01-27 at 08.06.24
  • 24 sec

Paura a Rutigliano dove, nella serata di ieri, intorno alle 20.30 un incendio è divampato in un’abitazione nel centro storico. A prendere fuoco, per cause ancora in fase di accertamento, una mansarda in legno.  Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, supportate da altre due autobotti. Le operazioni di soccorso sono state rese complesse dalla conformazione delle stradine del centro storico, che ha impedito ai mezzi pesanti di raggiungere direttamente la palazzina. I camion sono rimasti all’esterno dell’area e sono state stese centinaia di metri di manichette per portare l’acqua fino al punto dell’incendio.

Le fiamme, nel frattempo, si sono propagate anche al piano sottostante, rendendo necessario l’intervento prolungato delle squadre e l’evacuazione precauzionale di alcune famiglie residenti in un edificio adiacente. Sul luogo è giunto anche il funzionario di servizio per coordinare le operazioni. Dopo circa due ore il rogo è stato circoscritto e spento. Al momento sono in corso le ultime fasi di raffreddamento dell’area. Non si registrano feriti.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Mafia, sequestrati beni per un milione...

Un patrimonio stimato in circa un milione di euro è stato...
- 27 Gennaio 2026
Musica

Ermal Meta sarà il maestro concertatore...

Sarà un’estate speciale per la Notte della Taranta e per il...
- 27 Gennaio 2026
Primo Piano

Porticciolo di Santo Spirito invaso da...

"E' stato necessario aprire il sacco in porto per l'incolumità dell'equipaggio...
- 27 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, nuovo asfalto nel municipio II:...

La ripartizione Infrastrutture, viabilità e opere pubbliche rende noto che, per...
- 27 Gennaio 2026