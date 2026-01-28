Agguato a Bitonto, un uomo ferito a colpi di arma da fuoco

Un uomo di 30 anni è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco nella tarda serata di ieri non lontano da un supermercato alla periferia di Bitonto, in provincia di Bari. La vittima, che ha ripotato ferite di striscio a un braccio e a una gamba, ha raggiunto l’ospedale San Paolo di Bari per farsi medicare: le sue condizioni non sono gravi. È stato il personale sanitario ad allertare i carabinieri che indagano su quanto accaduto e che dovranno ricostruire dinamica e movente. Sono in corso rilievi da parte dei militari della Sis, la Sezione investigativa scientifica, sul luogo dell’agguato.