Bari, chiusa l’area giochi per i piccoli a Santo Spirito. Non era sicura

Il pavimento era sconnesso

Pubblicato da: redazione | Mer, 28 Gennaio 2026 - 10:04
L’area giochi in piazza San Francesco a Santo Spirito è stata interdetta all’uso. Recintata perché pericolosa: la pavimentazione era da tempo dissestata e risulta dunque non sicura per i piccoli che la frequentano. Si rischia di inciampare.

“Le condizioni in cui verte quest’area sono la prova di quello che è la nostra amministrazione – aveva denunciato tempo fa una cittadina – si fa grande di fronte alle grandi opere, ma pecca nella manutenzione e nella presenza quotidiana. La pavimentazione dell’area è completamente dissestata, le mattonelle del marciapiede e dell’area adibita ad hoc non fanno altro che alzarsi. E’ molto pericoloso per chi ci cammina su, dai grandi ai piccoli, soprattutto questi ultimi che corrono spesso ignari e rischiano così di farsi molto male”, conclude. L’area in questione è stata consegnata alla cittadinanza nel 2018.

foto Vogliamo Santo Spirito pulita

