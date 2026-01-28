MERCOLEDì, 28 GENNAIO 2026
Bari, la protesta dal Municipio 2: “Camion parcheggiati sui marciapiedi e pedoni costretti a camminare per strada”

La denuncia in merito ai cantieri in corso

Pubblicato da: redazione | Mer, 28 Gennaio 2026 - 12:01
622367918_122161196168922936_3860523064310626336_n
  • 56 sec

“Siamo stanchi di essere invisibili”. Comincia così la denuncia del comitato No Brt del Municipio II, in merito alla perenne presenza di cantieri e al caos che si registra.  “Zero rispetto per residenti e commercianti – si legge in una denuncia social –  Auto parcheggiate regolarmente mentre i camion dei lavori occupano i marciapiedi davanti alle attività. Divieti di sosta assenti o fantasmi.
Messa in sicurezza inesistente. Pedoni costretti a camminare in mezzo ai cantieri, tra attrezzi per rompere e scavare. Auto a rischio danni. Attività commerciali soffocate, oscurate, penalizzate ogni giorno. È questa la “città che migliora”? È tutto a norma o siamo davanti all’ennesimo scempio?  Chi controlla? O nessuno controlla più nulla?”.

