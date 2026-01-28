E’ stato lanciato l’appello da parte dei volontari del Canile sanitario di Bari per raccogliere offerte a favore di un rifugio al fine di scaldare gli animali anziani ospiti della struttura presente sul territorio. Servono coperte, ma anche asciugamani. Una necessità che si fa ancora più forte vista la stagione fredda, le giornate rigide e il gelo notturno. I volontari del canile di via dei Fiordalisi 24 hanno “accolto l’appello di un rifugio che ha bisogno di coperte e asciugamani per cani tutti anziani. No piumoni, no altro”, specificano nell’appello. Si può portare tutto presso il canile il mercoledì pomeriggio o il sabato dalle 16 alle 18. Oppure la domenica mattina dalle 11 alle 13. ” Vi preghiamo di non portarci altro – chiariscono ancora – perché non possiamo smaltire”.
“Freddo intenso, donate coperte”: l’appello del rifugio per cani (anziani) di Bari
Per scaldarli
