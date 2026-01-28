San Girolamo e Palese: partiti i lavori di rinnovamento e potenziamento della pubblica illuminazione

Una nuova luce sta per illuminare il litorale cittadino, trasformando il waterfront di San Girolamo e i lungomare di Palese in spazi più sicuri, moderni e accoglienti. Questa mattina sono partiti i lavori di riqualificazione e potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione, un intervento atteso dai residenti e dai frequentatori delle zone costiere, finanziato con 620mila euro nell’ambito del progetto “Smart Lighting”.

L’obiettivo è duplice: garantire sicurezza e funzionalità, ma anche ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale. Sul lungomare di San Girolamo saranno installati 224 nuovi apparecchi a LED da 47,5 W, progettati per resistere all’azione corrosiva della salsedine grazie a un trattamento protettivo avanzato. Ogni lampione sarà connesso a un sistema di telecontrollo che permette di monitorarne lo stato in tempo reale e programmare interventi di manutenzione predittiva, anticipando guasti o anomalie.

Anche i lungomare di Palese, Tenente Nicola Massaro e Ugo Lorusso, riceveranno un aggiornamento completo: le vecchie lanterne saranno sostituite con modelli a LED, più efficienti, ma fedeli all’identità storica della zona. Pali e corpi illuminanti manterranno l’aspetto originale, mentre le lampade garantiranno una migliore uniformità luminosa, maggiore sicurezza pedonale e minor spreco energetico.

L’assessore Scaramuzzi ha sottolineato come gli interventi abbiano più finalità: «Rispristinare la sicurezza elettrica, ottimizzare la gestione della pubblica illuminazione e ridurre l’inquinamento luminoso, illuminando di nuova luce le bellezze dei luoghi». Lavori che, oltre a essere funzionali, valorizzeranno le aree costiere, rendendo più gradevole la fruizione serale e notturna per cittadini e turisti.

I lavori, affidati al raggruppamento di imprese ICR Impianti e Costruzioni S.r.l. e Mati Group S.p.A., saranno completati prima dell’inizio della stagione estiva, segnando un passo avanti nella modernizzazione della città e nella sostenibilità ambientale, grazie all’uso di tecnologie avanzate e materiali resistenti agli agenti marini.﻿