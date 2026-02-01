DOMENICA, 01 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
86,934 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,934 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Esplosione ad Adelfia, sindaco proclama il lutto cittadino

Il cordoglio del primo cittadino Giuseppe Cosola pera scomparsa dei due anziani

Pubblicato da: redazione | Dom, 1 Febbraio 2026 - 15:14
Foto Facebook
  • 39 sec

“A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale, desidero esprimere il più profondo senso di cordoglio e vicinanza alle famiglie dei nostri due concittadini, tragicamente scomparsi. In questo momento di immenso dolore, la nostra comunità si stringe attorno ai loro cari in un abbraccio solidale”, scrive così sui social il sindaco di Adelfia, Giuseppe Cosola che per il giorno del funerale dei due anziani tragicamente scomparsi in seguito all’esplosione della casa in cui abitavano ha proclamato lutto cittadino.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Scontri a Torino, Procuratore Bari al...

Il procuratore capo di Bari, Roberto Rossi, ha contattato telefonicamente il...
- 1 Febbraio 2026
Puglia

La Puglia e la produzione di...

Monitorare la salute delle api senza interferire con l’attività delle arnie...
- 1 Febbraio 2026
Tecnologia

Se domani la tecnologia si fermasse,...

Viviamo in un mondo incredibilmente avanzato, ma forse, allo stesso tempo...
- 1 Febbraio 2026
Dalla città

Al via in Puglia il progetto...

Prenderà ufficialmente avvio in Puglia il progetto C.A.S.A. – Comunità, Alleanze...
- 1 Febbraio 2026