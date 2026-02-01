Esplosione ad Adelfia, sindaco proclama il lutto cittadino

“A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale, desidero esprimere il più profondo senso di cordoglio e vicinanza alle famiglie dei nostri due concittadini, tragicamente scomparsi. In questo momento di immenso dolore, la nostra comunità si stringe attorno ai loro cari in un abbraccio solidale”, scrive così sui social il sindaco di Adelfia, Giuseppe Cosola che per il giorno del funerale dei due anziani tragicamente scomparsi in seguito all’esplosione della casa in cui abitavano ha proclamato lutto cittadino.