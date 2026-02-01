DOMENICA, 01 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
86,934 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,934 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Scontri a Torino, Procuratore Bari al questore: “Forze dell’ordine sono famiglia”

Roberto Rossi: "Violenza va perseguita da qualunque parte venga"

Pubblicato da: redazione | Dom, 1 Febbraio 2026 - 18:37
Procuratore rossi
  • 12 sec

Il procuratore capo di Bari, Roberto Rossi, ha contattato telefonicamente il questore di Torino per esprimere la propria solidarietà alla città e alle forze dell’ordine dopo il ferimento di alcuni agenti negli scontri avvenuti ieri durante una manifestazione.

Nel corso della conversazione, Rossi ha sottolineato la vicinanza della magistratura agli operatori impegnati quotidianamente nel mantenimento dell’ordine pubblico. “Le forze dell’ordine per me e per un pm o giudice sono una famiglia”, ha dichiarato, ribadendo che “la violenza va perseguita da qualunque parte venga, soprattutto quando impedisce e limita il libero e pacifico esercizio della libertà di manifestare”.

La telefonata, riferita da ambienti giudiziari, si inserisce in un clima di attenzione istituzionale verso quanto accaduto a Torino, dove gli scontri hanno provocato il ferimento di alcuni agenti impegnati nel servizio di ordine pubblico. Nel corso degli scontri sono rimasti feriti anche alcuni manifestanti.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Scontri a Torino, Procuratore Bari al...

Il procuratore capo di Bari, Roberto Rossi, ha contattato telefonicamente il...
- 1 Febbraio 2026
Puglia

La Puglia e la produzione di...

Monitorare la salute delle api senza interferire con l’attività delle arnie...
- 1 Febbraio 2026
Tecnologia

Se domani la tecnologia si fermasse,...

Viviamo in un mondo incredibilmente avanzato, ma forse, allo stesso tempo...
- 1 Febbraio 2026
Dalla città

Al via in Puglia il progetto...

Prenderà ufficialmente avvio in Puglia il progetto C.A.S.A. – Comunità, Alleanze...
- 1 Febbraio 2026