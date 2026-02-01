Scontri a Torino, Procuratore Bari al questore: “Forze dell’ordine sono famiglia”

Il procuratore capo di Bari, Roberto Rossi, ha contattato telefonicamente il questore di Torino per esprimere la propria solidarietà alla città e alle forze dell’ordine dopo il ferimento di alcuni agenti negli scontri avvenuti ieri durante una manifestazione.

Nel corso della conversazione, Rossi ha sottolineato la vicinanza della magistratura agli operatori impegnati quotidianamente nel mantenimento dell’ordine pubblico. “Le forze dell’ordine per me e per un pm o giudice sono una famiglia”, ha dichiarato, ribadendo che “la violenza va perseguita da qualunque parte venga, soprattutto quando impedisce e limita il libero e pacifico esercizio della libertà di manifestare”.

La telefonata, riferita da ambienti giudiziari, si inserisce in un clima di attenzione istituzionale verso quanto accaduto a Torino, dove gli scontri hanno provocato il ferimento di alcuni agenti impegnati nel servizio di ordine pubblico. Nel corso degli scontri sono rimasti feriti anche alcuni manifestanti.