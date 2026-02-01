In Puglia è allarme carenza di carburante agricolo. Sicolo: “Agricoltori in difficoltà”

Migliaia di agricoltori pugliesi si trovano senza accesso al carburante agricolo a causa del malfunzionamento del nuovo applicativo informatico SEIA, introdotto dalla Regione per la gestione delle pratiche UMA. Il blocco del sistema sta impedendo la predisposizione, la modifica e la validazione dei libretti necessari all’erogazione del servizio.

La situazione, secondo CIA Agricoltori Italiani, sta già producendo effetti economici sulle aziende del territorio. “Alle imprese agricole viene di fatto impedito di lavorare, con macchinari e trattori fermi e attività bloccate”, ha dichiarato Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale e presidente regionale dell’organizzazione.

L’associazione chiede un intervento immediato da parte della Regione Puglia per risolvere il disservizio. “È necessario sbloccare il sistema SEIA e ripristinare senza ulteriori ritardi l’accesso al carburante agricolo”, ha aggiunto Sicolo, sollecitando una soluzione rapida per evitare ulteriori danni al comparto.

