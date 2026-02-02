“Nsciun fatig do”, il ritorno di Antonio Cassano a Bari – VIDEO

Dopo 16 anni Antonio Cassano è tornato nella sua Bari, anzi nella sua Bari Vecchia. L’ex talento biancorosso, accompagnato dalla moglie Carolina Marcialis, ha fatto tappa nella sua città natale, passeggiando anche tra i vicoli che lo hanno visto nascere e crescere tra mille difficoltà. L’ex icona del calcio barese si è fermata ai banconi delle orecchiette e ha scattato selfie con fan e residenti dell’Arco Basso, che lo hanno accolto con un festoso lancio di pasta e urla calorose. Sembrano ormai lontane le polemiche che negli anni hanno segnato il rapporto, spesso tormentato, tra il capoluogo pugliese e Cassano.

Il ritorno di Antonio Cassano a Bari coincide con l’evento “Viva el Futbol”, live show in programma questa sera al Teatro Team con Lele Adani e Nicola Ventola, dedicato a Igor Protti. L’ex “Zar” del Bari, che sta affrontando un percorso di cura per un tumore. (Video @puccio_content)