Bari, al via il nuovo servizio di diserbamento: mappa online e interventi potenziati

Ecco i dettagli

Pubblicato da: redazione | Lun, 2 Febbraio 2026 - 16:26
02-02-26 diserbo Amiu
  2 min

Ha preso il via domenica 1 febbraio il nuovo servizio di diserbamento per la città di Bari, gestito da Amiu Puglia e programmato su base biennale. Gli interventi saranno effettuati dal lunedì al sabato, nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 10 del mattino, e interesseranno una superficie complessiva di circa 660mila metri quadrati.

Il territorio comunale è stato suddiviso in undici zone. Per ciascuna area sono previsti cinque interventi annuali: uno tra gennaio e aprile, tre nel periodo compreso tra maggio e settembre e un ultimo passaggio tra ottobre e dicembre. Per l’attuazione del servizio saranno impiegati 25 operatori, organizzati in cinque squadre dedicate rispettivamente al diserbo, alla raccolta dei rifiuti, alla pulizia e allo spazzamento manuale e meccanizzato, al monitoraggio e alla cosiddetta “Green city”, attiva nei centri cittadini e nelle aree sensibili con modalità a impatto zero.

I cittadini potranno seguire l’andamento degli interventi attraverso una sezione dedicata sul sito www.amiupuglia.it dove è già disponibile il calendario giornaliero delle zone interessate. Nelle prossime ore sarà inoltre pubblicata una planimetria dettagliata con l’indicazione delle singole aree e dei giorni di attività. L’assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente, Elda Perlino, ha sottolineato come “il nuovo servizio permetterà di aumentare il numero dei passaggi, in particolare nei mesi estivi, per prevenire le criticità legate alle alte temperature e agli effetti dei cambiamenti climatici”. La presidente di Amiu Puglia, Antonella Lomoro, ha evidenziato l’introduzione di strumenti informatici di pianificazione e controllo che “renderanno pubblica la programmazione degli interventi, con l’obiettivo di rafforzare trasparenza e possibilità di monitoraggio da parte dei cittadini”.

