Bancomat ancora nel mirino dei malviventi, due esplosioni nel Nord Barese

E' caccia ai responsabili

Pubblicato da: redazione | Mar, 3 Febbraio 2026 - 15:39
Due esplosioni hanno distrutto il bancomat della filiale della Banca Popolare di Bari, nel nord del Barese, intorno alle 4 del mattino. Ad agire, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, sarebbe stato un gruppo composto da almeno tre persone, arrivate sul posto a bordo di un’auto scura e con il volto coperto.

I malviventi avrebbero posizionato e fatto detonare in rapida successione due “marmotte” per forzare la cassetta di sicurezza, riuscendo a prelevare il denaro contenuto all’interno, il cui ammontare è ancora in fase di quantificazione. Subito dopo, i responsabili si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

La deflagrazione ha causato danni all’edificio che ospita l’istituto di credito, in via Africa Orientale, senza però compromettere la stabilità della struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e una squadra dei vigili del fuoco di Barletta per la messa in sicurezza dell’area. Le forze dell’ordine stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica dell’assalto e individuare i responsabili.

Foto repertorio

