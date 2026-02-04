Gioia del Colle: auto prende fuoco in pieno centro

Il maltempo che sta colpendo in queste ore il barese, ha portato a﻿ diversi interventi dei Vigili del Fuoco, ma tra questi uno in particolare ha attirato l’attenzione: un’auto è andata a fuoco mentre percorreva le strade del centro di Gioia del Colle. Il conducente, accortosi dell’incendio, è riuscito a mettersi in salvo e ha subito allertato i soccorsi.

Due squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dall’autobotte, sono intervenute rapidamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti, ma le fiamme hanno danneggiato anche un’auto parcheggiata accanto e il portone di un’abitazione vicina, richiedendo ulteriore attenzione durante le operazioni di spegnimento.

L’episodio sottolinea ancora una volta quanto il maltempo possa aggravare situazioni di rischio anche in contesti urbani, e l’importanza di un intervento tempestivo dei soccorsi per prevenire conseguenze più gravi. I Vigili del Fuoco continuano a monitorare le aree maggiormente colpite, intervenendo su alberi pericolanti, cornicioni e pali danneggiati.