Bari, riqualificazione del lungomare di San Cataldo. Scaramuzzi: “Con cittadini dialogo costante”

Si è svolta nel pomeriggio, nella sala del Centro Universitario Sportivo di Bari, l’assemblea pubblica promossa dall’Associazione Residenti San Cataldo per fare il punto sull’avanzamento dei lavori di riqualificazione del waterfront del quartiere. All’incontro ha partecipato l’assessore comunale alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, che ha illustrato lo stato del cantiere e le prossime fasi del cronoprogramma.

Nel corso del confronto sono stati forniti aggiornamenti sugli interventi in corso nell’area del futuro Parco del Faro, sulla spiaggetta di Provolina e sulla realizzazione del nuovo parcheggio in via Adriatico, un’area di circa 6mila metri quadrati concessa in comodato d’uso gratuito al Comune dall’Ente Autonomo della Fiera del Levante. Su quest’ultima area risultano completate le operazioni di pulizia, la verifica dell’impianto di illuminazione esistente, il nuovo allaccio Enel e i controlli statici sulla torre faro. Nei prossimi giorni è attesa l’installazione dei nuovi corpi illuminanti e l’apertura del varco su via Adriatico, che consentirà l’accesso e l’uscita in sicurezza di circa 160 veicoli. Previsti anche la rimozione del cancello, il rifacimento della segnaletica e la posa di pannellature opache per la delimitazione dell’area.

La realizzazione del parcheggio è considerata propedeutica all’avvio dei lavori di pedonalizzazione del lungomare Starita. In tal senso, è in corso un’interlocuzione con la Capitaneria di Porto per la consegna delle aree interessate dal futuro cantiere di trasformazione del tratto carrabile in area pedonale. Tra le altre attività, è stata completata la messa in sicurezza dell’immobile vicino alla spiaggetta di San Cataldo, mentre proseguono l’installazione del blocco bagni e il ripristino delle opere murarie danneggiate durante precedenti manutenzioni. Nel corso delle lavorazioni, nell’area del futuro parco è stata individuata una struttura in calcestruzzo di probabile funzione militare, segnalata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città metropolitana di Bari per le verifiche del caso.

Gli interventi in corso rientrano nel primo contratto attuativo dell’accordo quadro complessivo e sono finanziati con 4,36 milioni di euro nell’ambito del PON Metro Plus 21/27 – Strategie del Mare. Il progetto prevede, tra l’altro, la messa a dimora di oltre 200 alberi, la realizzazione di campi sportivi polivalenti per pallavolo, pallacanestro e calcetto (già completati e dotati di illuminazione), un campo da bocce in fase di ultimazione, nuovi punti di servizio e ristoro, percorsi pedonali e rampe per il superamento delle barriere architettoniche, una passeggiata panoramica sul mare, la “piazza del faro” con teatro all’aperto e la riqualificazione della spiaggia di Provolina. Il completamento di questa fase è previsto entro l’estate del 2026.

Il secondo contratto attuativo, finanziato per circa 4 milioni di euro dal Piano Città, riguarderà la pedonalizzazione del lungomare Starita nel tratto prospiciente il faro di San Cataldo, con la realizzazione di aree pedonali e ciclopedonali in pietra locale, una passeggiata a mare con basole in pietra ambrata, arredi urbani, panche, portabiciclette e il recupero dei lampioni storici. L’avvio dei lavori è programmato al termine della realizzazione del nuovo parcheggio, con l’obiettivo di ridurre i disagi per i residenti.

Nel corso dell’assemblea, l’assessore Scaramuzzi ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale a mantenere un confronto costante con i cittadini, annunciando ulteriori incontri pubblici nei prossimi mesi per monitorare l’andamento del cantiere e condividere gli sviluppi del progetto.