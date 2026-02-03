MARTEDì, 03 FEBBRAIO 2026
Bari, Comune e atenei rinnovano l’intesa per la “ricucitura delle periferie”

Incontro a Palazzo della Città per aggiornare il protocollo con Università e Politecnico sui quartieri del Municipio III

Pubblicato da: redazione | Mar, 3 Febbraio 2026 - 17:44
WhatsApp Image 2026-02-03 at 15.58.36 (1)
  • 2 min

Si è svolto questa mattina a Palazzo della Città un incontro istituzionale per rilanciare e aggiornare il protocollo d’intesa tra Comune di Bari, Università degli Studi di Bari e Politecnico di Bari, finalizzato a promuovere ricerca, innovazione e percorsi formativi a supporto dello sviluppo territoriale nei quartieri del Municipio III.

Al tavolo hanno partecipato il sindaco Vito Leccese, la vicesindaca Giovanna Iacovone, la presidente del Municipio III Luisa Verdoscia, i rettori Roberto Bellotti e Umberto Fratino, insieme a dirigenti e direttori di dipartimento dei due atenei. L’obiettivo è dare continuità all’accordo sottoscritto nel 2023 e costruire una nuova fase di collaborazione che coinvolga in particolare i quartieri San Paolo, Stanic, Marconi, San Girolamo, Fesca e Villaggio del Lavoratore.

Nel corso del confronto è stata ribadita la volontà di rafforzare la presenza del mondo universitario nei quartieri periferici, attraverso attività di ricerca, formazione e produzione culturale in grado di generare nuove opportunità sociali ed economiche. Tra le ipotesi emerse, quella di attivare percorsi formativi decentrati, con particolare riferimento alle scienze infermieristiche e mediche, valorizzando anche il ruolo dell’ospedale San Paolo come possibile polo di formazione.

I rappresentanti degli atenei hanno sottolineato l’importanza di una progettualità condivisa che integri tecnologia, inclusione sociale e competenze, favorendo una maggiore connessione tra centro e periferie e rendendo i territori più attrattivi. L’incontro si è concluso con l’intesa di avviare la stesura di un nuovo protocollo tra Comune, Università e Politecnico e di lavorare a una proposta unitaria del sistema universitario, che possa costituire la base operativa per i prossimi interventi nei quartieri coinvolti.

