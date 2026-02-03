Stadio del nuoto a Bari, si va verso la gestione esterna: pronta la delibera

È pronta per l’esame del Consiglio comunale la proposta di delibera firmata dal sindaco Vito Leccese che avvia il percorso per l’esternalizzazione della gestione dello Stadio del Nuoto per una durata di dieci anni. Il provvedimento arriva dopo che la gara pubblicata nell’aprile 2025 è andata deserta e l’impianto è attualmente gestito in regime di proroga dai precedenti concessionari.

Per individuare la soluzione ritenuta più sostenibile, l’amministrazione ha affidato a un tecnico esterno la redazione della relazione prevista dall’articolo 14 del decreto legislativo 201/2022 e del nuovo Piano economico-finanziario (PEF), documenti che accompagnano la proposta di affidamento a un soggetto privato.

Il PEF evidenzia la necessità di ricorrere alla concessione esterna, strumento già utilizzato dal Comune per altri impianti sportivi, con l’obiettivo di trasferire il rischio operativo al gestore e rendere più attrattivo l’investimento. Secondo le stime, i ricavi complessivi della concessione decennale ammontano a circa 7,2 milioni di euro, a fronte di costi stimati in oltre 8,1 milioni, interamente a carico del concessionario.

Per garantire l’equilibrio economico-finanziario, il documento prevede un contributo comunale annuo di 95mila euro più Iva, in aumento rispetto ai 75mila euro della precedente procedura. La somma è motivata dagli obblighi a carico del futuro gestore, tra cui l’accesso gratuito per scuole e fasce sociali fragili e l’applicazione di tariffe calmierate stabilite dall’amministrazione.

La proposta definisce anche le funzioni dell’impianto, che potrà ospitare attività sportive, manifestazioni legate al nuoto e alla pallanuoto, iniziative sociali, didattiche, ricreative e culturali, oltre a servizi commerciali e spazi per eventi. Al concessionario spetteranno la gestione amministrativa e organizzativa, la manutenzione ordinaria, il rispetto delle norme di sicurezza e la predisposizione di un calendario che garantisca l’uso delle strutture alle società sportive cittadine impegnate nei campionati agonistici.

La procedura a evidenza pubblica, che sarà avviata dopo il passaggio in Consiglio comunale, prevede l’accesso universale dei cittadini, una gestione efficiente dell’intero complesso e l’applicazione delle tariffe fissate dal Comune. Nel dettaglio, la concessione riguarderà un’area complessiva di oltre 20mila metri quadrati, comprensiva di parcheggio per circa 180 posti auto, piscine coperte per attività didattiche e pallanuoto con tribuna da 700 spettatori, spazi per uffici, palestra, bar e ristorazione, oltre a un centro benessere con sale massaggi, saune e locali tecnici. L’iter ora passa all’aula consiliare, chiamata a valutare il documento e ad autorizzare l’avvio della nuova gara per la gestione dello Stadio del Nuoto.

Foto repertorio