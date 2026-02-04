Maltempo su Bari: allerta gialla per temporali e forte vento. A Bari chiusi anche i parchi

Allerta gialla in Puglia con la situazione meteorologica prevista per oggi con “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati” e “venti di burrasca sud-orientali, con raffiche di burrasca forte”.

Questa notte è crollato un albero di una villa in via Zanardelli. I vigili del fuoco hanno già provveduto a rimuoverlo. La ripartizione Patrimonio rende noto che oggi, mercoledì 4 febbraio, fino a nuove indicazioni, il cimitero di Bari e quelli delle ex frazioni rimarranno chiusi a causa delle condizioni meteo avverse. Resteranno chiusi anche parchi e i giardini cittadini.