Maltempo su Bari: allerta gialla per temporali e forte vento. A Bari chiusi anche i parchi

Cade un albero in via Zanardelli

Pubblicato da: redazione | Mer, 4 Febbraio 2026 - 10:39
albero via zanardelli
  • 49 sec

Allerta gialla in Puglia con la situazione meteorologica prevista per oggi con “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati” e “venti di burrasca sud-orientali, con raffiche di burrasca forte”.

Questa notte è crollato un albero di una villa in via Zanardelli. I vigili del fuoco hanno già provveduto a rimuoverlo. La ripartizione Patrimonio rende noto che oggi, mercoledì 4 febbraio, fino a nuove indicazioni, il cimitero di Bari e quelli delle ex frazioni rimarranno chiusi a causa delle condizioni meteo avverse. Resteranno chiusi anche parchi e i giardini cittadini.

