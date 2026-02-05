GIOVEDì, 05 FEBBRAIO 2026
Bari, ancora un furto d’auto. Questa volta nel quartiere San Pasquale

Il capoluogo pugliese è tra le città con più denunce per furti di auto

Pubblicato da: redazione | Gio, 5 Febbraio 2026 - 18:33
auto rubata
Nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 13, un’altra auto è stata rubata a Bari. Questa volta è accaduto in via Giuseppe Capriati, nel quartiere San Pasquale.

Ma quello odierno non è ovviamente un caso isolato nel capoluogo pugliese. Il furto si inserisce in un contesto più ampio: i dati nazionali evidenziano come la Puglia sia tra le regioni italiane più colpite da furti d’auto, con un numero complessivo di veicoli sottratti elevato anche nel 2025, sulla scia dei 136 mila furti registrati a livello nazionale nel 2024 secondo le stime più recenti disponibili. In base agli indicatori di criminalità basati sulle denunce, Bari r﻿isulta tra le città con un numero significativo di denunce per furti di auto ﻿rispetto ad altre province italiane, pur con una leggera diminuzione dell’indice rispetto agli anni precedenti. Bari si colloca infatti nella parte alta della classifica dei reati denunciati per furti d’auto, dietro a capoluoghi come Foggia e Barletta‑Andria‑Trani nella graduatoria nazionale di questo tipo di reati.

