VENERDì, 06 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,046 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,046 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, arriva una nuova rotatoria tra viale Europa e strada del Tesoro: possibili disagi per i lavori

A partire da lunedì

Pubblicato da: redazione | Ven, 6 Febbraio 2026 - 18:40
Divieto (2)
  • 11 sec

A partire da lunedì 9 febbraio scatterà la regolamentazione temporanea della circolazione all’incrocio tra viale Europa e strada vicinale del Tesoro, a Bari, dove prenderanno il via i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria. Lo comunica AMTAB S.p.A., in riferimento all’ordinanza n. 2026/00608 emanata dalla Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche del Comune di Bari. Le modifiche resteranno in vigore fino al 31 marzo 2026 e comunque fino al termine dell’intervento.

Durante il periodo dei lavori potrebbero registrarsi rallentamenti e ritardi per le linee 3, 13, 16 e 53, oltre che per il servizio scolastico, che transitano nelle strade interessate o nelle aree limitrofe al cantiere. Per contenere i disagi all’utenza, l’azienda ha previsto un servizio di coordinamento esterno, con personale incaricato di gestire eventuali criticità legate alla viabilità e alla regolarità del servizio durante l’esecuzione dei lavori.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

“Ti chiederanno di stare zitta. E...

Il prossimo 11 febbraio a Triggiano, negli spazi di Officina dei...
- 6 Febbraio 2026
Primo Piano

Bari, la stazione centrale resterà chiusa...

La stazione di Bari Centrale resterà chiusa per 72 ore, accadrà...
- 6 Febbraio 2026
Dalla città

Educare alla pace sin dall’infanzia, a...

Le bandiere simbolo della pace saranno esposte nei nidi e nelle...
- 6 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, arriva una nuova rotatoria tra...

A partire da lunedì 9 febbraio scatterà la regolamentazione temporanea della...
- 6 Febbraio 2026