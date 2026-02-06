Bari, arriva una nuova rotatoria tra viale Europa e strada del Tesoro: possibili disagi per i lavori

A partire da lunedì 9 febbraio scatterà la regolamentazione temporanea della circolazione all’incrocio tra viale Europa e strada vicinale del Tesoro, a Bari, dove prenderanno il via i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria. Lo comunica AMTAB S.p.A., in riferimento all’ordinanza n. 2026/00608 emanata dalla Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche del Comune di Bari. Le modifiche resteranno in vigore fino al 31 marzo 2026 e comunque fino al termine dell’intervento.

Durante il periodo dei lavori potrebbero registrarsi rallentamenti e ritardi per le linee 3, 13, 16 e 53, oltre che per il servizio scolastico, che transitano nelle strade interessate o nelle aree limitrofe al cantiere. Per contenere i disagi all’utenza, l’azienda ha previsto un servizio di coordinamento esterno, con personale incaricato di gestire eventuali criticità legate alla viabilità e alla regolarità del servizio durante l’esecuzione dei lavori.

Foto repertorio