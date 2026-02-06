Bari, la stazione centrale resterà chiusa per 72 ore: stop ai treni da e per la Puglia

La stazione di Bari Centrale resterà chiusa per 72 ore, accadrà da giovedì 5 a domenica 8 marzo. A renderlo noto è Rete Ferroviaria Italiana con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito. Lo stop interesserà i collegamenti da e per la Puglia e coinvolgerà anche le tratte afferenti allo scalo barese. La sospensione del traffico ferroviario è legata a interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale funzionali al raddoppio ferroviario tra Bari Centrale e Bari Parco Nord.

La notizia aveva già iniziato a circolare nelle scorse ore sui gruppi social frequentati dai pendolari. Questi ultimi chiedevano chiarimenti per organizzare gli spostamenti alternativi. Nel giro di poche ore il tam tam sui social è rimbalzato creando non poco mancontento per via dei possibili disagi. Rfi ha fatto sapere che, per limitare le problematiche, saranno potenziati i servizi sostitutivi su bus, ma nei prossimi giorni saranno forniti maggiori dettagli. L’interruzione si inserisce in un avvio dell’anno già caratterizzato da diverse modifiche alla circolazione ferroviaria in Puglia dove soprattutto a Bari, non sono mancati disagi con moltissimi ritardi.