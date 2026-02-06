VENERDì, 06 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,034 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,034 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Controlli nelle piazze di Bari: un arresto per rapina, 7 denunciati

Divieto di accesso ad esercizi pubblici per due stranieri dopo una rissa

Pubblicato da: redazione | Ven, 6 Febbraio 2026 - 12:33
Controlli Bari
  • 2 min

Nel corso della settimana in corso la Polizia di Stato ha predisposto un dispositivo di prevenzione e repressione dei reati con servizi di vigilanza e di ordine pubblico, nonché di controllo straordinario del territorio.

La attività rientrano nelle strategie di prevenzione e contrasto al crimine diffuso elaborate dal Questore di Bari Annino Gargano, per il contrasto ai fatti reato che maggiormente influiscono sulla percezione di sicurezza e creano allarme sociale.

Con unità operative della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” sono stati perseguiti quattro obiettivi principali:

  • intensificazione del controllo del territorio anche con posti di controllo e di blocco;
  • controllo di locali pubblici e siti di particolare aggregazione sociale;
  • applicazione di misure di prevenzione e di repressione nei riguardi delle persone controllate a vario titolo;
  • repressione del fenomeno della diffusione e della commercializzazione degli stupefacenti;

Complessivamente, sono state identificate 1075 persone, di cui 207 stranieri; effettuate quattro perquisizioni e due le segnalazioni all’Autorità Amministrativa per detenzione a uso personale di sostanze stupefacenti.

Sottoposti a controllo 454 veicoli e 27 le infrazioni al codice della strada rilevate;

Sono stati eseguiti controlli presso 3 esercizi pubblici.

Una persona è stata tratta in arresto per rapina e 7 sono state le persone denunciate a piede libero e a vario titolo e un cittadino extracomunitario è stato condotto al Centro di Permanenza e Rimpatrio in attesa di espulsione.  Inoltre il Questore ha emesso 2 provvedimenti di Divieto di accesso ad esercizi pubblici nei confronti di altrettanti individui extracomunitari, fermati dalla Volante subito dopo aver partecipato ad una rissa nei pressi di un esercizio pubblico. Per entrambi è scattato il divieto di accesso al predetto, per la durata di due anni.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

General Trade si rialza dopo l’incendio...

General Trade SpA si rialza dopo l’incendio che ha colpito uno...
- 6 Febbraio 2026
Cronaca

A fuoco auto di giornalista a...

"La più sincera solidarietà e vicinanza umana al giornalista Adriano Antonucci,...
- 6 Febbraio 2026
Dalla città

‘Donare con gioia’: tre giorni di...

In un momento in cui il bisogno di emocomponenti resta una...
- 6 Febbraio 2026
Cronaca

Controlli nelle piazze di Bari: un...

Nel corso della settimana in corso la Polizia di Stato ha predisposto un...
- 6 Febbraio 2026