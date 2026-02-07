Marshal Day 2026: la Puglia celebra gli ufficiali di gara

Si terrà domenica 22 febbraio 2026 presso il kartodromo di Fasano-circuit kart Evolution, sito in contrada Coccaro n.2, la seconda edizione del Marshal Day. La Delegazione regionale Puglia, in collaborazione con la Scuderia Fasano Corse ASD e gli Automobil Club di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce, organizza un’intera giornata dedicata agli ufficiali di gara.
I principali obiettivi sono: -Promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale (con la partecipazione di docenti della “Specialist Motorsport Academy” di Aci Sport) -Rafforzare il senso di comunità tra gli Ufficiali di Gara -Condividere buone pratiche ed esperienze -Riconoscimento del lavoro degli Ufficiali di Gara La giornata si svolgerà in maniera dinamica con diversi momenti formativi prevalentemente “pratici” a partire dalle ore 8.30. Gli Ufficiali di gara dovranno confermare la propria adesione entro il 17 febbraio 2026 al proprio Automobil Club di appartenenza.