Marshal Day 2026: la Puglia celebra gli ufficiali di gara

Organizzazione della Delegazione Puglia Aci

Pubblicato da: redazione | Ven, 6 Febbraio 2026 - 13:56
kart
  • 6 sec

Si terrà domenica 22 febbraio 2026 presso il kartodromo di Fasano-circuit kart Evolution, sito in contrada Coccaro n.2, la seconda edizione del Marshal Day. La Delegazione regionale Puglia, in collaborazione con la Scuderia Fasano Corse ASD e gli Automobil Club di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce, organizza un’intera giornata dedicata agli ufficiali di gara.

I principali obiettivi sono: -Promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale (con la partecipazione di docenti della “Specialist Motorsport Academy” di Aci Sport) -Rafforzare il senso di comunità tra gli Ufficiali di Gara -Condividere buone pratiche ed esperienze -Riconoscimento del lavoro degli Ufficiali di Gara La giornata si svolgerà in maniera dinamica con diversi momenti formativi prevalentemente “pratici” a partire dalle ore 8.30. Gli Ufficiali di gara dovranno confermare la propria adesione entro il 17 febbraio 2026 al proprio Automobil Club di appartenenza.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
