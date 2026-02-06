Storia e tradizioni delle città raccontate da un barese doc: il viaggio nei racconti popolari di “Zio Gino”

Oggi alle 19 Togatherbari presenta un incontro speciale con Biagio Diana , in arte “Zio Gino”, artigiano, storyteller e presidente dell’associazione SpaccaBari, che attraverso l’omonimo libro “SPACCABARI – La storia” ci accompagna in un viaggio fatto di memoria, identità e racconti popolari, tra ironia, passione e vita vissuta.

Zio Gino è una figura nota a Bari e nel Sud per il suo impegno nel valorizzare l’arte presepiale e le tradizioni locali. Da anni organizza mostre, laboratori e iniziative culturali dedicate alla creatività, alla sostenibilità e alla memoria collettiva. Durante la serata ci si potrà immergere nei racconti, aneddoti e dietro le quinte di una passione che unisce arte, artigianato e identità popolare. Un evento perfetto per chi ama le storie di territori, manualità, magia delle tradizioni e voglia di confrontarsi con una voce autentica del nostro Sud. L’ingresso è libero.