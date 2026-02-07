Miglioramento contenuto della fiducia dei consumatori. Bene turismo e servizi, ma il commercio vede “grigio”

Il clima di fiducia Istat di gennaio registra un miglioramento complessivamente positivo, ma di intensità limitata: tra i consumatori l’indice sale di soli due decimali (da 96,6 a 96,8), mentre tra le imprese l’aumento è più consistente (da 96,6 a 97,6) e sostenuto soprattutto dai servizi di mercato (da 100,2 a 103,4).

Così Confesercenti in una nota.

Il quadro resta però disomogeneo. Nel commercio al dettaglio il segnale è negativo: a gennaio l’indice di fiducia scende da 106,9 a 102,5, con un calo di oltre quattro punti nonostante l’avvio dei saldi. Peggiorano sia la grande distribuzione (da 104,3 a 100,2) sia la distribuzione tradizionale (da 116,2 a 112,7), con un ridimensionamento delle attese sulle vendite e un indebolimento delle valutazioni su vendite correnti e prospettiche.

“Il dato conferma che l’avvio del 2026 resta prudente: la fiducia migliora, ma non in modo uniforme. Bene i servizi, mentre il commercio al dettaglio continua a segnalare difficoltà persistenti e una domanda interna ancora fragile. In un contesto di incertezza internazionale e di potere d’acquisto non pienamente recuperato, i consumi rischiano di rimanere deboli e di accentuare la crisi della rete tradizionale di prossimità. Ottime invece le prospettive per il turismo, che continua a registrare segnali positivi di crescita – confermandosi nel terziario come il comparto più dinamico e performante – segnando un ulteriore aumento dell’indice di fiducia fino a 120,1 e consolidando la crescita osservata negli ultimi mesi. Migliorano sensibilmente sia i giudizi sugli ordini e sull’andamento degli affari, sia — anche se in misura minore — le attese sulle nuove prenotazioni. Il settore conferma così la sua dinamicità, beneficiando di un contesto di domanda in ripresa e delle prospettive positive per la stagione primaverile. A sostenere ulteriormente il settore contribuirà anche l’avvio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 (6-22 febbraio), che può rafforzare le presenze in un periodo dell’anno tradizionalmente più sotto tono”.