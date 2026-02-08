Start Cup Puglia 2026: riparte la gara per le idee più innovative

Prende il via l’edizione numero diciannove della Start Cup Puglia, il Premio Regionale per l’Innovazione. Con la pubblicazione del regolamento e con l’apertura delle prenotazioni online alle sessioni di accompagnamento progettuale ha così inizio la stagione 2026 della business plan competition che dal 2008 mette in gara e premia le nuove imprese innovative pugliesi ad alto contenuto di conoscenza. L’iniziativa, organizzata da ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l’Innovazione, in collaborazione con Regione Puglia, Comitato Promotore e PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione, premia le migliori idee e i team di aspiranti imprenditori che intendano avviare un’impresa innovativa in Puglia con percorsi di assistenza tecnica e premi in denaro fino a 10mila euro.

Per competere, occorre redigere un business plan (in una delle quattro categorie, identificate dal PNI: Life science – MEDTech; ICT; Cleantech & Energy; Industrial), che verrà sottoposto alla valutazione di esperti del settore in vista della finale in programma tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.

“Start Cup Puglia – spiega la Presidente di ARTI Luisa Torsi – come ogni anno, dal 2008 anno del suo debutto, si inserisce in un percorso di crescita e sviluppo del nostro ecosistema regionale, per stimolare la creazione di nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza, accelerare quel cambiamento positivo della nostra economia, ormai in atto da diversi anni, creando occupazione, soluzioni tecnologiche avanzate e una comunità imprenditoriale inclusiva e dinamica. Scegliere Start Cup Puglia, partecipando alle sessioni di accompagnamento prima e alla gara dei business plan poi, significa dare la possibilità alle proprie idee di emergere e trasformarsi in realtà grazie al sostegno di ARTI e di Regione Puglia. Quest’anno poi siamo orgogliosi di ricevere qui a Bari tutte le altre Start Cup regionali durante la due giorni del PNI, il Premio nazionale per l’Innovazione. Sarà una occasione unica per far conoscere il nostro territorio, le nostre idee e tutti gli attori dell’innovazione pugliese”.

“Start Cup Puglia è uno strumento di politica economica che mette in relazione innovazione e lavoro – spiega Eugenio Di Sciascio, Assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro – Sostenere la nascita di nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza significa creare occupazione qualificata, trattenere competenze sul territorio e offrire opportunità concrete a giovani, ricercatori e professionisti. La Regione investe su questi percorsi perché lo sviluppo passa dalla capacità di trasformare idee e ricerca in attività produttive stabili e competitive.”

La competizione si articola in due fasi: “Formulazione dell’Idea Imprenditoriale” dal 30 gennaio al 30 giugno e “Gara dei Business Plan” dal 15 maggio al 04 settembre.

Nella prima fase è possibile richiedere la partecipazione a servizi di accompagnamento progettuale riguardanti il business plan, direttamente sul sito della competizione al seguente link https://www.startcup.puglia.it/registrazione-alle-sessioni-di-accompagnamento/ .

Le sessioni si svolgono in modalità FAD sincrona, o eventualmente in presenza, dal 15 febbraio al 01 luglio.

Le sessioni di accompagnamento, guidate dai Coach di ARTI e modulate in base al livello di maturità delle idee di business presentate dai Team, adottano un approccio di formazione imprenditoriale e si concentrano sulle principali criticità dei progetti: tecnologie, prodotti o servizi da immettere sul mercato, eventuale vantaggio competitivo, modello di business, strategie di marketing, pianificazione economico-finanziaria, della tutela, valutazione o gestione della Proprietà Intellettuale eventuale.

Nella seconda fase è possibile candidare i business plan alla competizione vera e propria (chi intende partecipare non è obbligato a prendere parte alla prima fase).

Dal 15 maggio sarà operativa una piattaforma online di candidatura dove i concorrenti dovranno caricare Business Plan, Executive Summary ed eventualmente una Lettera di Endorsement, sottoscritta da Università o altri Enti e Istituti Scientifici e di Ricerca, in cui si evidenzia il supporto al progetto.

Spetterà poi a una giuria, composta da esponenti del mondo imprenditoriale, scientifico ed esperti in creazione d’impresa, valutare i business plan e definire una short list di finalisti.

A loro è riservata la frequenza di un Boot Camp, per prepararsi alla presentazione del proprio progetto in vista della finale in programma tra le fine di settembre e l’inizio di ottobre.

Le migliori proposte si sfideranno durante una pitch session di cinque minuti ciascuno, per aggiudicarsi i seguenti premi: 10.000 euro per il 1° classificato; 7.000 euro per il 2°classificato; 5.000 euro per il 3° classificato; 3.000 euro per il 4° classificato.

La Giuria proclamerà, inoltre, il vincitore assoluto di Start Cup Puglia 2026 che riceverà la menzione speciale di “Premio Regionale per l’Innovazione”. Le altre tre menzioni speciali, assegnate sempre nel corso della finale sono: “Innovazione Sociale”, per il miglior progetto di innovazione sociale; “Imprenditoria femminile”, per il miglior progetto di impresa al femminile; “Design”, per il miglior progetto in grado di unire estetica,funzionalità, sostenibilità, esperienza d’uso intuitiva e confortevole, eleganza nelle forme.

Sarà inoltre assegnata la menzione speciale per l’“Università e/o EPR più imprenditoriale”, destinata a quell’Università e/o EPR che ha sottoscritto il maggior numero di Lettere di Endorsement (in cui si evidenzia il supporto alla candidatura dei progetti candidati da parte delle strutture scientifiche).

La Giuria assegnerà infine un premio speciale di 2.000 euro denominato “Green and Blue climate change” per il miglior progetto di impresa in grado di contrastare il cambiamento climatico. In palio anche diversi premi in denaro o servizi reali messi a disposizione dagli Enti che compongono il Comitato Promotore della Start Cup Puglia.

I primi quattro classificati e il Team vincitore del Premio “Green and Blue climate change” parteciperanno alla finale del PNI 2026, in programma, quest’anno proprio in Puglia, nella città di Bari, i primi di dicembre.

﻿Maggiori informazioni sulla competizione e sul regolamento sono disponibili sul sito dell’iniziativa: www.startcup.puglia.it.