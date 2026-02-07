Turismo, dal mare cristallino all’anima ricca di storia: ecco Sant’Antioco

Dal mare che luccica tra gli scogli all’entroterra carico di storia e silenzi antichi, oggi siamo a Sant’Antioco, la grande “isola-penisola” del sud-ovest della Sardegna che sorprende chi la scopre per la prima volta. Collegata alla terraferma da un istmo artificiale di origine punica, questa terra sospesa tra mare e archeologia conserva un’anima autentica, fatta di borghi marinari, spiagge ventose e siti millenari che raccontano il passaggio di Fenici, Cartaginesi e Romani. Non è solo una tappa di passaggio nel Sulcis Iglesiente, ma una destinazione capace di regalare un ritmo lento, rilassato e profondamente mediterraneo.

Sant’Antioco, la città e i borghi del mare

Il cuore dell’isola è la città di Sant’Antioco, che prende il nome dal santo patrono della Sardegna, martire africano esiliato su queste coste. La sua basilica è una delle prime tappe da non perdere, non solo per il valore religioso, ma anche per il legame profondo con la storia dell’isola. Passeggiare sul lungomare al mattino, quando i pescherecci rientrano in porto e i gabbiani rompono il silenzio con il loro richiamo, è uno dei modi migliori per entrare in sintonia con la vita locale. Accanto alla città principale si incontrano borghi dal fascino marinaro come Calasetta, con le sue case chiare e l’anima ligure, Maladroxia e Cussorgia, piccoli nuclei che raccontano la tradizione della pesca e del vivere sul mare. A Calasetta, in particolare, il faro di Mangiabarche è diventato un simbolo del territorio: affacciato su un tratto di costa insidioso, segna il confine tra bellezza e forza della natura e regala tramonti indimenticabili.

Le spiagge e il vento del Maestrale

Il Maestrale soffia spesso su Sant’Antioco, modellando il paesaggio e rendendo poi l’aria limpida e il mare incredibilmente trasparente. Le spiagge sono per lo più raccolte, intime, incastonate tra rocce e macchia mediterranea, anche se non mancano tratti più ampi e sabbiosi. Tra le località più conosciute spiccano Coaquaddus, Le Saline e la Spiaggia Grande, con sabbia dorata e fondali cristallini. Ci sono poi calette di sabbia mista a ciottoli come Portixeddu, e angoli spettacolari come Is Praneddas, dove si trova il suggestivo Arco dei Baci, una formazione rocciosa che incornicia il mare come una finestra naturale. Per chi ama l’avventura, non mancano spiagge remote, raggiungibili solo con trekking o via mare, mentre poco più a sud, già sulla costa sarda, si apre la celebre Cala Zafferano, una delle perle più selvagge della zona.

Attività all’aria aperta e natura selvaggia

Sant’Antioco è una destinazione perfetta per chi ama muoversi all’aria aperta. Le dune bianche di Porto Pino, poco distanti, sono uno dei must della zona: vere colline di sabbia che sembrano appartenere a un altro mondo. Qui, come lungo la costa dell’isola, si possono praticare escursioni a cavallo al tramonto, gite in quad, uscite in barca a vela o in kayak, oltre a snorkeling e immersioni nei fondali limpidi e ricchi di vita marina. Grazie al vento costante, la penisola è diventata anche un punto di riferimento per il windsurf e il kitesurf, con scuole e competizioni che attirano appassionati da tutta Europa.

Storia antica e siti archeologici

Sant’Antioco è un vero museo a cielo aperto. L’antica Sulky, fondata dai Fenici, ha lasciato tracce straordinarie come la Necropoli Punica, con centinaia di tombe scavate nella roccia. Poco distante si trova il Tophet, un’area sacra all’aperto risalente all’età punica, dove sono state rinvenute migliaia di urne cinerarie. Il Museo Archeologico Barreca, proprio di fronte al Tophet, custodisce reperti che raccontano il passaggio delle civiltà fenicia, punica, romana e nuragica. Tra i luoghi più suggestivi dell’entroterra ci sono anche le Tombe dei Giganti e il nuraghe Gruttiacqua, testimonianze di un passato ancora più remoto. In città, la Fonte Romana di Piazza Italia ricorda l’importanza strategica di Sant’Antioco come punto di approvvigionamento idrico già in epoca antica.

Tradizioni e musei della memoria

Accanto all’archeologia, l’isola custodisce anche la memoria delle tradizioni locali. Da visitare sono il Museo del Bisso, dedicato alla lavorazione di questa rara fibra marina, il MuMa, che racconta la cultura marinara, e il museo etnografico Su Magasinu de su Bin, che conserva oggetti e storie della vita quotidiana di un tempo. Questi luoghi permettono di comprendere come Sant’Antioco abbia sempre vissuto in simbiosi con il mare, la pesca, il sale e l’agricoltura.

Sapori del Sulcis e cucina di mare

La tavola di Sant’Antioco riflette la sua anima marinara. Tra i piatti più rappresentativi spicca la fregola con la granceola, conosciuta localmente come Pilau e Fregola, un concentrato di profumi di mare e tradizione. Non mancano specialità come l’aragosta alla catalana, gli spaghetti alla bottarga e il tonno rosso alla carlofortina, legati alla presenza storica delle tonnare. Accanto ai piatti di mare, resistono anche i sapori della terra sarda: agnello ai carciofi, salumi, formaggi locali e ricette contadine che raccontano la vita dell’entroterra.