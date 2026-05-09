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Il dialetto nella musica non è nostalgia. È identità e verità

Da Totò a Serena Brancale

Pubblicato da: Ylenia Bisceglie | Sab, 9 Maggio 2026 - 07:46
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  • 2 min

Per anni ci hanno fatto credere che per essere “internazionali” bisognasse smussare l’accento, neutralizzare le origini, rendere tutto più pulito, più globale, più facile da capire.
Poi è successa una cosa semplice: la musica ha ricominciato a tornare a qualche tempo fa, al dialetto, la lingua del popolo.

Il dialetto non è solo una lingua. È un modo di stare al mondo. Ha un ritmo diverso, perfino un modo diverso di raccontare l’amore, la rabbia, la strada, il desiderio. È più intenso. Più cinematografico. Forse più diretto e più umano.

Non è un caso se le canzoni italiane che hanno attraversato generazioni spesso parlano dialetto.

Napoli, in questo, ha scritto la storia. Prima ancora che diventasse una tendenza, la musica napoletana era già un universo culturale esportato ovunque. Da “ ‘O sole mio” a “Malafemmena”, fino a “Napule è”, il dialetto napoletano è riuscito in qualcosa di rarissimo: emozionare anche chi non ne comprendeva davvero le parole.

Perché certe lingue non hanno bisogno di essere tradotte. Hanno bisogno di essere sentite.

Poi arrivano artisti come Pino Daniele e cambia tutto ancora una volta. Con lui il napoletano smette di essere solo tradizione e diventa urban, blues, contaminazione, eleganza metropolitana. Brani come “Je so’ pazzo” o “Quanno chiove” hanno dentro Napoli, ma anche New York, il jazz, il soul. Sono locali e mondiali nello stesso istante.

Oggi quella stessa forza si sta muovendo anche in altre città del Sud, proprio come nella nostra Puglia, che sta vivendo un momento musicale molto interessante. E il barese, che per anni è stato raccontato quasi solo in chiave ironica o folkloristica, sta trovando finalmente una sua chiave contemporanea.

Artiste come Serena Brancale stanno portando il dialetto barese fuori dagli stereotipi, trasformandolo in suono, groove, personalità. La musica suona autentica, e questa autenticità oggi vale tantissimo. Il dialetto è come se ci facesse vedere un luogo, sentire un odore, immaginare una scena.

Non è chiusura territoriale. È esattamente il contrario. È avere qualcosa di unico da raccontare in un panorama dove tutto rischia di diventare uguale.

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