Bari, aggiudicata la gara per la stazione di ricarica bus elettrici in via Mitolo

Dopo l'annullamento della precedente procedura

Pubblicato da: redazione | Sab, 7 Febbraio 2026 - 12:19
08-10-25 Brt_render_1
  • 31 sec

Si è conclusa la procedura di gara per la realizzazione della stazione di ricarica per bus elettrici (a servizio del Brt e del Tpl) in via Mitolo. Il Comune, dopo l’annullamento della precedente gara a causa di rilievi dell’Anac, ha proceduto a tempi di record a bandire un nuovo appalto. Al quale hanno partecipato 24 imprese.
Considerate le tante offerte, si è usato l’istituto dell’esclusione automatica delle offerte anomale. All’esito delle operazioni di disamina della documentazione amministrativa di ciascun concorrente, è risultata quale offerta più vantaggiosa per l’amministrazione quella presentata dal costituendo R.t.i con Eurosistemi srl come mandataria, Ap Costruzioni e Didaco come mandanti, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 29,784% da applicarsi all’importo posto a base di gara soggetto a ribasso, cui corrisponde l’importo complessivo di € 4.191.639,62. Si tratta dello stesso rti che già in precedenza si era aggiudicato l’appalto. Il progetto prevede la realizzazione di un centro di ricarica per 80 bus elettrici, su una superficie di 19.000 metri quadri e di un Park&ride pubblico da 90 posti auto, su una superficie di circa 4.000 metri quadri.

