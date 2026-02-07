Vandalismo e ancori notti insonni nel centro cittadino di Bari: “Chiesto al sindaco incontro urgente”

Non c’è pace per gli abitanti del centro cittadino. Da anni ormai. Ieri l’ennesimo caso di quello che i residenti del quartiere Umbertino chiamano “far west”. “Marciapiedi come al solito intransitabili (in particolare su via Abbrescia) e con il giardino Colonna che continua ad essere invaso dalle moto – tuonano allegando foto e video come prova di quanto accade nel corso delle ore buie a Bari – Naturalmente nessun controllo per ripristinare un minimo di vivibilità e contrastare la illegalità diffusa.

Abbiamo chiesto al Sindaco un incontro urgente. Così – concludono – non si può andare avanti”.

foto Facebook