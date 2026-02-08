DOMENICA, 08 FEBBRAIO 2026
Bitonto, le antiche pergamene della biblioteca comunale in mostra

Un’occasione per avvicinare cittadini e studiosi alla storia della città

Pubblicato da: redazione | Gio, 5 Febbraio 2026 - 16:34
pergamene Bitonto
  • 2 min

Un pezzo di storia locale prende vita tra gli scaffali della biblioteca comunale ‘Eustachio Rogadeo’ di Bitonto. Nella sala conferenze dell’edificio, alcune delle antiche pergamene conservate nell’archivio vengono esposte al pubblico, offrendo l’occasione di osservare da vicino documenti che raccontano secoli di vita cittadina.

L’iniziativa è legata all’ultimo volume del Centro Ricerche di Storia e Arte – Bitonto, intitolato Le pergamene della Biblioteca comunale Eustachio Rogadeo di Bitonto. Regesti (1204-1420), curato da Stefano Milillo, Cecilia Minenna e Michele Devanna. Si tratta della sedicesima pubblicazione della collana di studi Il Grifo, attiva dal 1995 e pubblicata dalla casa editrice Edipuglia. Il volume raccoglie la trascrizione e lo studio accurato dei regesti delle pergamene, permettendo di ricostruire eventi, personaggi e vicende della città e dei suoi abitanti nel corso di oltre due secoli.

Per celebrare la pubblicazione, venerdì 30 gennaio la biblioteca ha aperto al pubblico una selezione dei documenti utilizzati per la ricerca, un’occasione che proseguirà nei giorni successivi. Sarà possibile visitare la mostra dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.30, e il giovedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, permettendo a studiosi, appassionati e cittadini di avvicinarsi al patrimonio archivistico e librario della città.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: promuovere la conoscenza delle fonti storiche locali e valorizzare il lavoro di ricerca che garantisce la conservazione di questi documenti nel tempo. Un modo concreto per far dialogare passato e presente, facendo rivivere attraverso le pergamene la memoria storica di Bitonto e il lavoro di chi da decenni studia e tutela la sua eredità culturale.﻿

