Tragico bilancio del weekend sulle strade: due ragazze morte e tre feriti in due incidenti stradali nel Barese

E’ di due ragazze morte e tre feriti il bilancio di due distinti incidenti stradali avvenuti nella notte nel Barese. Il primo incidente – con un morto e tre feriti, tra cui un bambino di sette anni – è avvenuto intorno alle due sulla provinciale 111 tra Mola di Bari e Rutigliano.

La vittima è una ragazza di 26 anni originaria di Mola di Bari, morta sul colpo. Secondo quanto ricostruito finora, la vittima viaggiava a bordo di un’auto che, per cause in fase di accertamento, è finita contro un albero.

Nell’impatto, il motore dell’auto si è staccato finendo a decine di metri dal luogo dell’incidente. Dei feriti, tutti classificati dal personale del 118 come codici rossi, il bimbo è stato portato al Policlinico di Bari, un altro all’ospedale Di Venere di Bari e il terzo nella struttura ospedaliera di Monopoli. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine. La zona è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il corpo della 26enne e dei feriti. Nel secondo incidente, avvenuto sulla provinciale 67 tra Bitritto e Bitetto, una ventenne di Bitetto è morta dopo che l’auto che guidava è uscita di strada autonomamente.