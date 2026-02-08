Bari, non solo porticciolo: a Palese lungomare tra ringhiere arrugginite e ruderi

Degrado? Non al solo porticciolo: il lungomare di Palese è in balia dell’abbandono, tra ruggine e ruderi. A denunciarlo sono i residenti che dopo quanto rimarcato la settimana scorsa in merito alle condizioni della zona del porto, adesso accendono i riflettori sull’intero lungomare. Dai pali della luce e le ringhiere completamente arrugginite, alla pavimentazione sconnessa, sino al verde in colto. Ma non è finita qui, tantissime le lamiere che fuoriescono provocando il rischio che qualcuno si faccia male. Senza dimenticare i ruderi che, sebbene siano oggetto di discussione anche da parte del Comune che prova da tempo a dare loro nuova vita per il riutilizzo, restano così da anni “peggiorando solo le loro condizioni fatiscenti”. Le denunce in merito al lungomare ormai si susseguono sui social, ma non solo. Abbiamo raccolto alcune testimonianze recandoci sul posto e constatando la condizione del luogo (foto in basso) che però, secondo quanto previsto, sarà riqualificato nei prossimi mesi.

“Basta guardarsi intorno per realizzare il grado di interesse che c’è nei confronti del nostro territorio – denucia un residente – il lungomare è in questo stato da anni. Hanno fatto i lavori per la pista, ma non hanno avuto nemmeno la decenza di migliorare quello che già c’è ed è in condizioni pietose da anni. Il porticciolo? E’ solo una piccola parte del disastro che è questo quartiere e il nostro lungomare ne è la prova. Provo a prevedere il futuro? So già come finirà la pista ciclabile. Un lungomare vuoto, dove non ci sono progetti per renderlo vivibile, come si può pretendere che qualcosa cambi? Meno male che c’è il mare…ma calmi: c’è anche il divieto di balneazione. Non voglio farne una questione politica, perché certe cose prescindono dai colori, ma ci hanno relegati a periferia della periferia”, conclude. Parole a cui fanno eco quelle di altri.

“Hanno pensato a Santo Spirito – prosegue una cittadina – e poverini pure loro, hanno trasformato il borgo in una brutta copia delle piazze europee, mentre Santo Spirito era stupenda per le sue chianche. Non so cosa abbiano in mente per Palese, al momento so solo che non esistiamo. E probabilmente non ci chiederanno neanche un parere su eventuali progetti, perché così fanno, senza interpellare chi nei quartieri ci vive. Prima fanno, poi si rendono conto dei danni, dicono che ormai i soldi sono da spendere e poi tutto finisce nel degrado più assoluto. Uno schifo, si facessero in giro, il nostro lungomare non è solo abbandonato al degrado, ma è anche pericoloso”, conclude.