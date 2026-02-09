Bari, nuovo edificio con parcheggio interrato pluripiano sull’extramurale Capruzzi

Un nuovo capitolo per la mobilità e lo sport in città prende forma sull’extramurale Capruzzi, all’altezza di via Emanuele Mola. Questa mattina è stato siglato l’accordo di programma tra Comune e Regione Puglia per la realizzazione di un edificio che ospiterà servizi e un parcheggio interrato pluripiano, un progetto che punta a combinare funzionalità urbana e spazi pubblici per i cittadini.

L’intesa è stata formalizzata dal sindaco Vito Leccese e dal presidente della Regione Antonio Decaro e, nei prossimi trenta giorni, dovrà essere ratificata dal Consiglio comunale. Una volta completato l’iter, il decreto regionale determinerà le variazioni necessarie agli strumenti urbanistici, aprendo la strada ai lavori.

Il progetto prevede tre piani interrati che ospiteranno complessivamente 136 posti auto e box, distribuiti tra spazi pubblici e riservati ai residenti e agli uffici comunali. Al piano terra e ai due livelli superiori saranno collocate strutture ginnico-sportive per oltre 2.900 metri quadrati, con un’area di 300 metri quadrati destinata a uffici comunali. L’edificio, alto poco meno di 16 metri, punta a integrarsi con il contesto urbano circostante, offrendo spazi funzionali ma anche aree a verde e spazi pubblici fruibili.

Un elemento distintivo del progetto sarà la connessione diretta con il sottopasso ferroviario realizzato da RFI, che sarà prolungato e accessibile da via Capruzzi, via Tunisi e via Mola. In questo modo, l’infrastruttura non sarà solo un parcheggio e un centro sportivo, ma anche un punto di snodo urbano, capace di migliorare la mobilità e la fruibilità dell’intero isolato.﻿