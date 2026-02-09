Bari, proseguono i lavori su Via Argiro: cantieri sino al 30 giugno

I lavori di riqualificazione di via Argiro stanno entrando in una nuova fase, con interventi che mirano a coniugare il recupero storico con la funzionalità urbana. Dopo un incontro tra l’impresa e il comitato cittadino, è stato confermato che i lavori principali termineranno entro fine giugno, ﻿ma il cronoprogramma potrà subire modifiche in corso d’opera﻿ a causa della complessità degli interventi.

L’attenzione, per ora, è concentrata sul secondo isolato, dove la fascia centrale verrà completata con le storiche basole, mentre le fasce laterali saranno interessate dal rifacimento della pavimentazione e dalla sostituzione delle griglie. Le stesse operazioni saranno replicate successivamente sul lato opposto e sugli isolati successivi, con modalità che permetteranno di velocizzare le lavorazioni, soprattutto dove non sono previste basole originali.

Sul quarto isolato sono in corso interventi sulla rete fognaria e sulle linee elettriche, mentre il quinto, sesto e settimo isolato vedranno nei prossimi giorni l’allestimento dei mezzi e materiali di cantiere. L’obiettivo è ridurre al minimo i disagi alle attività commerciali e garantire sempre il passaggio pedonale, inclusi i percorsi per persone con mobilità ridotta, e il transito dei mezzi di soccorso.

Nei prossimi giorni sono previste verifiche sul campo per definire la recinzione dei cantieri e ottimizzare l’organizzazione dei lavori, così da rispettare i tempi previsti e migliorare progressivamente l’aspetto e la fruibilità di una delle strade più importanti del centro cittadino.