Bari, stop ai rifiuti delle feste di laurea in piazza Battisti: si studia regolamento

Ridurre l’impatto ambientale dei festeggiamenti legati alla sedute di laurea e trasformare un momento di festa in un’occasione concreta di educazione ambientale e rispetto dello spazio pubblico.

E’ stato questo il tema dell’incontro che si è tenuto nel Salone degli Affreschi con il Rettore Roberto Bellotti, l’Assessora al Clima, transizione ecologica e ambiente Elda Perlino, l’Assessora alla Vivibilità Urbana e alla Protezione Civile Carla Palone e la Referente Master dell’Organizzazione Plastic Free, Silvana Mitolo.

Il Rettore Roberto Bellotti a proposito della sicurezza e del decoro urbano ha ricordato le prime azioni concrete avviate di concerto con il Comune di Bari: ” Per rendere sempre più sicura la zona circostante Piazza Cesare Battisti sono stati avviati interventi già approvati dalla Sovrintendenza per evitare bivacchi nei pressi del Palazzo del Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione. Il progetto più importante riguarda l’apertura dei portoni dell’Ateneo su Piazza Cesare Battisti che prevede l’allestimento di un hub dei nostri musei all’interno dell’atrio che verrà aperto e reso fruibile. Si tratta di vetrine e allestimenti tematici che rimandano ai nostri musei sparsi nei vari plessi al fine di incentivare attraverso la bellezza, l’autodecoro e la sicurezza. A proposito della gestione della piazza in occasione delle sedute di laurea – ha aggiunto il Rettore – in attesa che venga approvato il regolamento per rendere più sostenibili i festeggiamenti dei nostri studenti, rinnoveremo l’invito a studenti e familiari a mantenere un comportamento decoroso, adeguato alla dignità dell’occasione e dell’istituzione universitaria, e rispettoso della sicurezza e dell’ambiente. Non vogliamo impedire i festeggiamenti ma i neo- laureati possono farlo in maniera più sostenibile e rispettosa dell’ambiente”.

UniBa infatti sta lavorando in collaborazione con Plastic Free, organizzazione di volontariato che vanta diverse collaborazioni con Università e istituzioni, a un regolamento per portare a sistema azioni che rendano più sostenibili i festeggiamenti nel giorno della laurea, informare e formare la comunità universitaria in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e con la missione di un’Università sempre più green. Per quanto riguarda la gestione della piazza durante le sedute di laurea , UniBa, in questa prima fase e in attesa che venga approvato il regolamento per rendere più sostenibili festeggiamenti dei nostri studenti, si farà carico delle spese di pulizie della piazza nelle date degli esami di laurea.

L’Assessora Perlino in rappresentanza del Comune ha sottolineato che “La sostenibilità è un tema centrale della nostra amministrazione e senza voler impedire i momenti di festa ci piacerebbe che anche questi diventino un’occasione per adottare abitudini più rispettose dell’ambiente e della nostra salute. L’uso consapevole dei prodotti e l’attenzione alla loro sostenibilità può fare la differenza per la salvaguardia e il decoro dell’ambiente e degli spazi pubblici che ci ospitano.”

Silvana Mitolo Referente Master dell’Organizzazione Plastic Free “Stiamo avviando un percorso di collaborazione con l’Università di Bari che ci consentirà di sensibilizzare anche agli studenti universitari coinvolgendoli in tutte le attività di cura del territorio del nostro capoluogo. L’ obiettivo è quello di rendere il festeggiamento un’azione ecosostenibile e dunque cercare di ridurre l’impatto ambientale negativo su piazza Cesare Battisti e, in generale, sul centro città.”