Bari, doppi turni ma alternati: accolte le ‘prime’ richieste degli studenti del Giulio Cesare

Domani i ragazzi entreranno regolarmente in classe. Prevista assemblea di istituto

Pubblicato da: redazione | Mar, 10 Febbraio 2026 - 16:49
Questa mattina, Marco Bronzini, incaricato del sindaco al dimensionamento scolastico e all’offerta formativa della Città Metropolitana di Bari e la consigliera metropolitana delegata alle Politiche giovanili, Dea Venanzia Saulle, hanno partecipato al tavolo di confronto convocato dal Garante regionale dei diritti del minore in Puglia, Ludovico Abbaticchio, e dal Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Antonio Giampietro.

All’incontro ha preso parte anche una delegazione di genitori di alunni con disabilità dell’Istituto “Giulio Cesare–Romanazzi” di Bari, che ha portato all’attenzione delle istituzioni le difficoltà degli studenti nel seguire le lezioni pomeridiane così come attualmente organizzate dalla dirigente scolastica attraverso i doppi turni e a richiedere una revisione degli stessi o altra organizzazione che tuteli i più fragili. Tra l’altro la dirigenza scolassica sentite e accolte le richieste della componente studentesca, a seguito della riunione odierna ha comunicato che da lunedì 16 i doppi turni avranno cadenza settimanale alternata.

Gli studenti hanno richiesto per domani un’assemblea di istituto per parlare della situazione quindi entreranno regolarmente a scuola. I ragazzi del tecnico entreranno la mattina, per quello del linguistico il pomeriggio

Nel corso del confronto, la Città Metropolitana ha nuovamente rassicurato le famiglie in merito alle tempistiche dei lavori nella sede di Largo Monsignor Curi, che saranno ultimati in un tempo più ridotto rispetto alla programmazione dei doppi turni, ribadendo al contempo la disponibilità dell’Ente ad ascoltare ulteriori esigenze della comunità scolastica e a provvedere per quanto di propria competenza.

È stato, inoltre, sottolineato che il coinvolgimento della Città Metropolitana di Bari è avvenuto in una fase avanzata del processo decisionale, ovvero quando il trasferimento delle classi nella sede di Viale Einaudi era già stato disposto e attuato autonomamente da alcuni giorni, senza alcuna preventiva informazione e condivisione delle scelte logistiche.

