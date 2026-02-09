Bitonto, giovane ferito al torace dopo una lite tra colleghi

Una serata tranquilla tra colleghi si è trasformata in un incubo per un giovane di 24 anni, rimasto ferito al torace al termine di una lite degenerata in aggressione. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di sabato a Bitonto, quando una cena tra amici e compagni di lavoro ha preso una piega drammatica.

Secondo quanto emerso, vittima e aggressore sono coetanei, entrambi di origine campana e operai per una ditta di costruzioni impegnata in città. Dopo aver trascorso alcune ore in un locale del centro, stavano tornando al loro alloggio temporaneo quando tra i due è scoppiata una discussione, al momento ancora senza un motivo chiaro.

In pochi istanti le parole hanno lasciato il posto ai fatti. L’aggressore avrebbe estratto un coltello e colpito il 24enne con due fendenti al torace. Nonostante le ferite e la perdita di sangue, la vittima è riuscita a raggiungere autonomamente il commissariato di polizia più vicino, dove ha chiesto aiuto.

Gli agenti hanno prestato le prime cure, in attesa dell’arrivo del personale del 118, che ha provveduto al trasferimento del giovane al Policlinico di Bari. Le prime informazioni indicano che il ferito non sarebbe in pericolo di vita, ma resta sotto osservazione.

Poco dopo, il presunto aggressore è stato rintracciato e arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Durante le indagini è stata recuperata e sequestrata l’arma utilizzata nell’aggressione. Le forze dell’ordine proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’episodio e definire eventuali responsabilità ulteriori.﻿