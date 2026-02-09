LUNEDì, 09 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,114 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,114 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Cerignola, 80enne armato si barrica in casa

C'è un ferito

Pubblicato da: redazione | Lun, 9 Febbraio 2026 - 16:35
carabinieri
  • 20 sec

Sono ore ﻿di tensione a Cerignola, dove un intero quartiere è stato circondato dalle forze dell’ordine a causa di un uomo barricato nella propria abitazione. Le strade attorno all’area sono state chiuse e presidiate da carabinieri e polizia locale, mentre i residenti osservano preoccupati da lontano.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un anziano di oltre 80 anni, che poco prima di barricarsi avrebbe ferito un’altra persona con un’arma da fuoco. La vittima è stata trasportata in ospedale e, al momento, non sono noti ulteriori dettagli sul suo stato di salute.

Sul posto permane un clima di forte apprensione, con numerosi abitanti del quartiere che si sono radunati nelle vicinanze per capire cosa stia accadendo. Le forze dell’ordine stanno gestendo la situazione con cautela, cercando di risolvere la crisi senza ulteriori rischi.

Gli aggiornamenti sulle condizioni della vittima e sull’evolversi della vicenda sono attesi nelle prossime ore, mentre l’area rimane sotto stretto controllo degli agenti.﻿

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

Bari, Cathy La Torre arriva al...

Arriva per la prima volta a Bari lo spettacolo “Tutte le...
- 9 Febbraio 2026
Attualità

Bandi per opere pubbliche, dalla Regione...

La Regione Puglia ha stanziato oltre 7 milioni di euro a...
- 9 Febbraio 2026
Attualità , Musica

Bari, il Palaflorio pronto ad accendersi...

Il Palaflorio si prepara a ospitare una serata da non perdere...
- 9 Febbraio 2026
Attualità

Offese alla dirigente del “Giulio Cesare-Romanazzi”:...

Questa mattina davanti all’Istituto "Giulio Cesare-Romanazzi" si è registrata una protesta...
- 9 Febbraio 2026