Cerignola, 80enne armato si barrica in casa

Sono ore ﻿di tensione a Cerignola, dove un intero quartiere è stato circondato dalle forze dell’ordine a causa di un uomo barricato nella propria abitazione. Le strade attorno all’area sono state chiuse e presidiate da carabinieri e polizia locale, mentre i residenti osservano preoccupati da lontano.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un anziano di oltre 80 anni, che poco prima di barricarsi avrebbe ferito un’altra persona con un’arma da fuoco. La vittima è stata trasportata in ospedale e, al momento, non sono noti ulteriori dettagli sul suo stato di salute.

Sul posto permane un clima di forte apprensione, con numerosi abitanti del quartiere che si sono radunati nelle vicinanze per capire cosa stia accadendo. Le forze dell’ordine stanno gestendo la situazione con cautela, cercando di risolvere la crisi senza ulteriori rischi.

Gli aggiornamenti sulle condizioni della vittima e sull’evolversi della vicenda sono attesi nelle prossime ore, mentre l’area rimane sotto stretto controllo degli agenti.﻿